Sfogo Lautaro non solo Calhanoglu! Le parole del capitano hanno fatto tremare più di qualche orecchio in casa Inter

Non sono state solo le parole di Lautaro e Calhanoglu a scuotere l’ambiente nerazzurro, ma anche la delusione di un’eliminazione prematura dal Mondiale per Club. La sconfitta contro il Fluminense ha lasciato tanti interrogativi, ma ora l’Inter deve guardare avanti, raccogliendo le forze per ripartire più forte di prima. La vera sfida, infatti, inizia ora — e il club non può permettersi di fermarsi qui.

. Il punto. L’ Inter chiude prematuramente la sua avventura al Mondiale per Club, sconfitta 2-0 dal Fluminense agli ottavi di finale. Un’eliminazione dolorosa per i vicecampioni d’Italia, che non sono mai riusciti a imporsi sul piano del gioco contro una squadra solida, aggressiva e ben organizzata. Ma a far rumore, più del risultato, sono le parole pronunciate a fine partita da Lautaro Martinez: uno sfogo da parte del capitano della beneamata. Il capitano nerazzurro, reduce da una stagione estenuante con ben 63 presenze all’attivo, non ha nascosto il suo malumore nel postpartita, lanciando un chiaro messaggio all’interno dello spogliatoio: « Il mister è arrivato e ci ha dato una spinta importante, qui però bisogna volerci stare: chi vuole restare, rimanga; chi non vuole, vada via. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sfogo Lautaro, non solo Calhanoglu! Le parole del capitano hanno fatto tremare più di qualche orecchio in casa Inter

