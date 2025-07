Apple pronta a usare i modelli di Anthropic o di OpenAI per migliorare Siri

Apple si prepara a potenziare Siri puntando su modelli avanzati di Anthropic e OpenAI, per riconquistare il terreno perso nel campo dell'intelligenza artificiale. La società potrebbe affidarsi a queste piattaforme esterne per offrire un'esperienza più intelligente e reattiva agli utenti. Un passo strategico che potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi, segnando un nuovo capitolo nell’innovazione tecnologica. Scopri come questa scelta plasmerà il futuro dell’assistente vocale Apple.

La società sta pensando di appoggiarsi a piattaforme esterne per recuperare il terreno perso sull'IA. Anthropic sarebbe in prima fila. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Apple pronta a usare i modelli di Anthropic o di OpenAI per migliorare Siri

