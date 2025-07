Xiaomi 14T Pro è scontato di quasi il 50% rispetto al prezzo di listino

Se stai cercando uno smartphone potente senza svuotare il portafoglio, questa è l'occasione perfetta. Il Xiaomi 14T Pro, con il suo display da 144Hz, 12GB di RAM, il nuovo Dimensity 9300+ e la ricarica HyperCharge da 120W, è in offerta a soli 409,90€ su Amazon, con uno sconto quasi del 50%. Non lasciarti sfuggire questa imperdibile proposta pre Prime Day e scopri come poter ottenere il massimo dalle tue performance quotidiane.

Xiaomi 14T Pro in offerta a 409,90€ su Amazon: 12GB RAM, Dimensity 9300+, display 144Hz e ricarica HyperCharge 120W. Approfitta delle prime offerte pre Prime Day L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi 14T Pro è scontato di quasi il 50% rispetto al prezzo di listino

In questa notizia si parla di: xiaomi - scontato - quasi - rispetto

Xiaomi 14T Pro è scontato di quasi il 50% rispetto al prezzo di listino; Prezzo stracciato per lo smartphone top di Xiaomi: minimo storico; Smartphone Xiaomi con schermo a 120Hz e CPU octa-core in OFFERTA a 73€ su Amazon.

Xiaomi 15 è quasi REGALATO su Amazon: ecco lo sconto da non perdere - Xiaomi 15 è lo smartphone del momento, un prodotto che riesce a raccogliere al proprio interno tutto il meglio che gli utenti stanno cercando nel periodo corr ... tecnoandroid.it scrive

Xiaomi 12 (quasi) in REGALO su Amazon - Punto Informatico - Il nuovo Xiaomi 12 oggi lo acquisti a un prezzo quasi regalato su Amazon: sbrigati per portarti a casa questo top di gamma super scontato. Da punto-informatico.it