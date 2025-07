L’Al Hilal vola ai quarti Simone Inzaghi batte Guardiola

L’Al Hilal sorprende il mondo del calcio: sotto la guida di Simone Inzaghi, la squadra saudita elimina il potente Manchester City di Guardiola e vola ai quarti di finale del Mondiale per Club. Dopo aver fermato il Real Madrid, ora si mette in evidenza per le sue imprese inaspettate. Con questa vittoria, Inzaghi si conferma protagonista di una favola sportiva che promette ancora emozioni. Il prossimo avversario sarà il...

L’Al Hilal batte il Manchester City e Simone Inzaghi si ritaglia un posto nella storia del club. Dopo aver fermato il Real Madrid sul pari nella fase a gironi, la squadra saudita compie un’altra impresa. Da meno di un mese sulla panchina saudita, Inzaghi elimina il Manchester City di Guardiola. A Orlando finisce 4-3 ai supplementari per l’Al Hilal, ed Inzaghi vola ai quarti di finale del Mondiale per Club. Il prossimo avversario sarà il Fluminense, che ha sconfitto 2-0 l’Inter. Non ci sarà quindi uno scontro con il recente passato. L’Al Hilal non parte bene, ma risale la china. Il Manchester City di Pep Guardiola scendeva in campo con i favori del pronostico, specie dopo il 5-2 rifilato alla Juve, e sin dai primi minuti cerca di imporre il suo gioco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - L’Al Hilal vola ai quarti, Simone Inzaghi batte Guardiola

