' Strauss 200' omaggio al re del valzer con un cammeo tra racconto e musica

Immergiti nelle incantevoli atmosfere viennesi di Acquaviva delle Fonti con «Strauss 200», un omaggio unico al re del valzer, nel bicentenario della sua nascita. Tra parole e note, il racconto si intreccia con la musica in un evento che celebra la genialità di Strauss in modo coinvolgente e raffinato. Un’esperienza imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, che ti trasporterà nel cuore dell’Austria.

Atmosfere viennesi ad Acquaviva delle Fonti con «Strauss 200», cammeo tra parole e musica dedicato al «re del valzer» nel bicentenario della nascita. L’appuntamento, del quale sono protagonisti Sabrina Gasparini in veste di voce recitante e il duo musicale formato dal violinista itali-albanese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

