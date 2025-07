F1 – Il film | il regista svela il finale alternativo del film

F1 – Il film ci porta nel cuore pulsante della competizione automobilistica, ma una rivelazione esclusiva del regista Joseph Kosinski svela un finale alternativo che avrebbe potuto cambiare tutto. In questa versione inedita, il vincitore è diverso e la tensione si fa ancora più intensa. Scopriamo insieme come sarebbe potuta andare a finire questa emozionante corsa, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Il regista di F1 – Il film ( qui la recensione ) Joseph Kosinski ha rivelato che a un certo punto era stato girato un finale alternativo per la gara finale del film, che vedeva un vincitore completamente diverso. Nel finale che possiamo oggi vedere al cinema, il veterano Sonny apre la strada al suo compagno di squadra per portarlo al primo posto e vincere la gara, ma un incidente permette poi proprio a Sonny di correre verso la vittoria. In un'intervista con GQ, il regista Joseph Kosinski ha ora però rivelato che nel finale alternativo è invece Joshua a vincere la gara.