Roma bilancio e marketing | trattativa con Stake per lo sponsor di manica

trovato una nuova strategia efficace per rafforzare il proprio brand e attrarre nuovi sponsor. In un contesto in cui la trasparenza e l’innovazione sono diventate chiavi di successo, il club si prepara a condurre trattative cruciali con Stake, un player di rilievo nel settore, per assicurarsi uno sponsor di prestigio sulla manica. Questa mossa potrebbe rappresentare un passo decisivo verso un futuro più stabile e prospero per la Roma.

Il mese di giugno della Roma si è chiuso con una serie di operazioni mirate a generare plusvalenze, necessarie per far quadrare i conti e rispettare i vincoli imposti dalla UEFA. Ma la sostenibilità economica del progetto giallorosso non può basarsi solo sul mercato in uscita: ora anche il reparto marketing è chiamato a fare la sua parte. Dopo l’ uscita di Michael Wandell, responsabile commerciale fino a pochi mesi fa, la Roma non ha ancora formalizzato un successore. Nonostante ciò, all’interno della struttura c’è chi continua a lavorare per attrarre nuovi sponsor e incrementare le entrate fisse del club, in un momento delicato anche sul fronte delle partnership. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, bilancio e marketing: trattativa con Stake per lo sponsor di manica

In questa notizia si parla di: roma - marketing - bilancio - trattativa

