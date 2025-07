Oroscopo di luglio le previsioni segno per segno | Gemelli niente sarà più come prima Cancro | la Luna ti chiede chiarezza in amore

Luglio si apre con introspezione e emozioni profonde, invitandoti a scoprire te stesso e a riflettere sul tuo cammino. La seconda parte del mese, però, promette un’esplosione di vitalità , con il Sole in Leone che ti sprona a mostrarti con coraggio. Inoltre, le novità planetarie, come l’ingresso di Venere in Gemelli, rendono le relazioni più leggere e intriganti. Scopri cosa riserva il cielo per il tuo segno in questo mese di trasformazioni e opportunità .

Luglio è un mese che inizia in silenzio, un mese che parte da dentro, dalle emozioni più intime, per poi portarti piano piano fuori, nel mondo, nella tua espressione più autentica. Ma dal 22 luglio, l’energia cambia: il Sole entra in Leone e la vita ti invita a mostrarti, a dire chi sei senza paura. Nel frattempo, il cielo si muove anche altrove. Venere entra in Gemelli il 4 luglio, rendendo più leggere le relazioni, più curiose le conversazioni. E proprio in Gemelli, il 7 luglio, avviene un cambiamento potente e raro: Urano entra nel segno per restarci fino al 2033. È l’inizio di un’epoca diversa, soprattutto nel modo in cui pensiamo, parliamo, comunichiamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo di luglio, le previsioni segno per segno: “Gemelli, niente sarà più come prima. Cancro: la Luna ti chiede chiarezza in amore”

In questa notizia si parla di: luglio - segno - gemelli - oroscopo

Oroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2025 - Sei curioso di sapere cosa le stelle riservano ai segni zodiacali questa settimana? L’astrologo Branko ci guida attraverso le sue previsioni dettagliate dal 27 giugno al 3 luglio 2025, offrendoci uno sguardo approfondito sui prossimi giorni.

L’OROSCOPO di LUGLIO Il Cielo di Luglio L’Estate marcia a passo spedito con una bella riunione di Stelle e Pianeti in Leone, in particolare nella seconda parte del mese, Segno legato per tradizione alla stagione più calda dell’anno. Mercurio, con moto retr Vai su Facebook

Oroscopo di luglio, le previsioni segno per segno: “Gemelli, niente sarà più come prima; Oroscopo del giorno Gemelli; L’oroscopo di oggi martedì 1 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny.

L'Oroscopo di luglio 2025 per il segno della Bilancia - Se la stagione del Cancro sta portando molte attenzioni sui progetti lavorativi, è naturale avere anche voglia di approfondire alcuni argomenti e documentarsi: a inizio luglio, il vostro pianeta Vener ... cosmopolitan.com scrive

Oroscopo del mese di luglio 2025: benvenuta Venere in Gemelli! - Nel mese di luglio 2025 Venere entra nel segno dei Gemelli: scopri subito cosa significa questo transito per il tuo segno e cos'hanno in serbo le stelle ... Come scrive alfemminile.com