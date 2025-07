Ginnastica si dividono le strade di Claudia Mancinelli e Sofia Raffaeli

Il mondo della ginnastica si prepara a nuovi emozionanti capitoli: Claudia Mancinelli e Sofia Raffaeli, un duo vincente da questa estate, si separano per intraprendere percorsi diversi. Dopo aver conquistato traguardi prestigiosi, tra cui la storica vittoria a Parigi e i successi a Valencia, le due protagoniste sono pronte a scrivere nuove pagine della loro carriera. La loro collaborazione ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama sportivo, e ora...

Giunge al termine il binomio tra la ginnasta delle Fiamme Oro e l'allenatrice Claudia Mancinelli era iniziato nell'estate del 2023, per culminare con i successi di Parigi. Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli iniziano due nuovi percorsi professionali. Il binomio tra la ginnasta delle Fiamme Oro e l'allenatrice era iniziato nell'estate del 2023, già vincente alla prima trasferta per i Campionati Mondiali di Valencia, culminata con la conquista di tre medaglie d'argento.