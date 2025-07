Traffico Lazio del 01-07-2025 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio e a Roma si intensifica con eventi straordinari e modifiche alla viabilità: dalla seconda serata di Achille Lauro al Circo Massimo, alle chiusure di strade come via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Inoltre, disagi nel trasporto ferroviario tra le 9 e le 14 per gli spostamenti da e verso Fiumicino aeroporto. Restate aggiornati per pianificare al meglio il vostro viaggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità seconda serata Achille Lauro al Circo Massimo chiusa per l'occasione via dei Cerchi a partire dalle 16 di questo pomeriggio scatterà anche la chiusura di via del Circo Massimo via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole disagi al trasporto ferroviario per gran parte della mattinata odierna dalle 9 alle 14 circa i treni da e per Fiumicino aeroporto relativi al servizio Leonardo Express e alla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto subiranno delle cancellazioni il servizio Leonardo Express sarà interamente sostituito con corse bus tra Roma Termini e Fiumicino aeroporto per quanto riguarda i treni della fl1 questi saranno sostituiti da bus tra Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto emergenza caldo anche oggi Roma è tra le città italiane con il livello più allerta fino a domani il bollino sarà di colore rosso raccomandiamo pertanto di non uscire nelle ore più calde https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-07-2025 ore 09:30

