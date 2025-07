Paz difficile rinforzo per l’Inter per strapparlo al Como serve cifra folle

Nico Paz, talento argentino in rampa di lancio, continuerà a deliziare i tifosi del Como sotto la guida di Cesc Fábregas, nonostante le voci di un possibile ritorno all’Inter. La cifra richiesta dal Real Madrid, però, si aggira attorno a cifre folli, rendendo il trasferimento un vero e proprio colpo di scena di mercato. Il futuro del giovane fantasista resta avvolto in un mix di ambizione e sogni sfumati, ma una cosa è certa: il lago continuerà a essere il suo palcoscenico.

