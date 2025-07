In monopattino senza casco | 10 sanzioni targa system scova auto senza assicurazione

A San Severo, un focus sulla sicurezza stradale ha portato a scoperte sorprendenti: con l’ausilio del sistema Targa System, gli agenti hanno sequestrato tre monopattini senza casco e individuato auto prive di assicurazione, tra cui un caso di ricettazione. Questi interventi dimostrano come la tecnologia sia fondamentale per garantire cittadini più sicuri e contrastare efficacemente le irregolarità sulle strade. La prevenzione e il controllo sono la chiave per un territorio più protetto.

A San Severo lo scorso fine settimana gli agenti del comando di polizia locale hanno eseguito tre sequestri amministrativi per mancanza di copertura assicurativa grazie al targa system. Intervenuti per un sinistro stradale, hanno accertato il reato di ricettazione nei confronti di un cittadino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: targa - system - monopattino - casco

Copertura assicurativa e revisione auto: a Benevento c’è il Targa System - A Benevento, il sistema Targa System permette controlli rapidi e efficaci su copertura assicurativa e revisione auto.

Usi un monopattino elettrico? Attenzione: cambia tutto! Dal 14 dicembre 2024 entra in vigore una nuova legge che ti obbliga ad avere una polizza RC… ma non è tutto. Targa, casco, sanzioni: sei davvero in regola? Guarda il Reel e scopri in meno di 1 m Vai su Facebook

In monopattino senza casco: 10 sanzioni, targa system scova auto senza assicurazione; San Severo: PRESIDI DI PREVENZIONE: CONTROLLI CON TARGA SYSTEM E SANZIONI PER USO IMPROPRIO DI MONOPATTINI.; Monopattini elettrici, targa e assicurazione. A che punto siamo.

Monopattino, cosa cambia con il nuovo Codice tra assicurazione, targa, casco - Wired Italia - Assicurazione, targa, casco: cosa cambia se hai un monopattino Stretta sui mezzi di micro trasporto green nel nuovo Codice della strada: ecco tutti gli obblighi introdotti ... Lo riporta wired.it

Casco, targa e assicurazione Stretta monopattini - MSN - Da un lato, regole come targa, assicurazione e casco obbligatorio sono accolte positivamente per migliorare sicurezza e ordine, ... Da msn.com