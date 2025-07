Luglio in Jazz al Campania tornano i grandi artisti della musica internazionale

Preparati a lasciarti coinvolgere dall’atmosfera unica di “Luglio in Jazz” al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Dal 9 al 31 luglio, grandi artisti internazionali prenderanno vita in una cornice suggestiva, offrendo emozioni indimenticabili e un’esperienza musicale che unisce passione e raffinatezza. Non perdere l’occasione di vivere questa magia: scopri il calendario e preparati a jazzare sotto le stelle!

De Luca a Schillaci: "Campania esca dal Piano di Rientro". Il Ministro: "Se ne discuterà a luglio" - De Luca e Schillaci si preparano a discutere a luglio sul futuro della Campania, che desidera uscire dal piano di rientro.

