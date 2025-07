Chi non vuole restare vada via dall' Inter Lautaro furibondo | cosa è successo

L'Inter vive un momento di grande tensione, con Lautaro Martinez furibondo e deciso a fare chiarezza. Il capitano nerazzurro si sfoga apertamente, rivelando le difficoltà interne e chiamando in causa chi non condivide la passione del club. Marotta non resta in silenzio e fa nome, aumentando il chiacchiericcio attorno alla squadra. Cosa succederà ora? La verità potrebbe cambiare le sorti dell'Inter e il suo futuro.

Il capitano nerazzurro si sfoga: "Qua bisogna voler restare, ho visto tante cose che non mi sono piaciute". Poi Marotta fa nome e cognome: a chi si riferiva.

Napoli, De Laurentiis sul futuro di Conte: "Se vuole restare io dico welcome, ma gli allenatori non vanno obbligati" - Dopo il successo del Napoli sul Cagliari e la conquista del quarto scudetto, Aurelio De Laurentiis ha commentato il futuro di Antonio Conte.

