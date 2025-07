Starace l' anima di Napoli | Io una Moka e quattro scudetti E la notte in cui sollevai Diego

Dopo oltre mezzo secolo di passione e dedizione, Starace, simbolo della storia azzurra, si prepara a chiudere un capitolo indimenticabile. Da una moka e quattro scudetti alla notte in cui sollevò Diego, il magazziniere storico ha visto tutto e tutti passare. Mertens? Per lui, è come un familiare. McTominay, inizialmente scettico sul caffé, ha poi scoperto il suo vero gusto. La sua avventura termina, ma il suo cuore resta Napoli.

