Fit Fun Fest a Reggio Calabria lo sport coniuga l' intrattenimento

Preparati a vivere una giornata all’insegna del movimento e del divertimento: domenica 13 luglio, il Fit Fun Fest trasformerà Reggio Calabria in un vivace palcoscenico di sport, musica e cultura. Un’occasione unica per coniugare benessere, intrattenimento e amore per il territorio, promuovendo valori di squadra e crescita condivisa. Non perderti questa festa, dove il divertimento e la passione si incontrano per creare ricordi indimenticabili!

Domenica 13 luglio arriva a Reggio Calabria Fit Fun Fest, un evento imperdibile che coniuga lo sport all’intrattenimento, passando per l’amore per il territorio. Le parole d’ordine saranno semplici e dirette: fare rete, crescere insieme e divertirsi. Con il patrocinio del Comune di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

