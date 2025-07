mizrachi legge perfettamente la taylor

Nel cuore del Players Championship, un duello emozionante tra Mizrachi e Esther Taylor cattura l’attenzione degli appassionati: il fenomenale giocatore americano dimostra come una lettura impeccabile possa fare la differenza. In un testa a testa serrato, Mizrachi mette alla prova le sue abilità, portando Taylor alla resa. La mano che segue testimonia quanto il talento e l’intuito siano fondamentali nel poker di alto livello. E questa volta, a vincere è la strategia.

Il giocatore americano, poi vincitore del torneo, è impegnato in un testa a testa con l'ultima donna rimasta in gara nel prestigioso Players Championship da 50.000 dollari d'iscrizione. In una mano Limit Holdem, Mizrachi porta a scuola di lettura Esther Taylor che alla fine paga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it