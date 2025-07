Tennis si infiamma il torneo nazionale Open maschile ' Ida Rubini' in programma al Club Ippodromo

Il torneo nazionale open maschile “Ida Rubini” al Club Ippodromo di Cesena sta vivendo momenti di pura adrenalina, con l’ingresso dei campioni più forti pronti a sfidarsi fino al 6 luglio. Dopo il tocco energico del terzo tabellone, l’atmosfera si prepara a infiammarsi ancora di più, promettendo spettacoli emozionanti e partite da cardiopalma. La competizione si annuncia come un’occasione imperdibile per gli appassionati di tennis e non solo.

Con l'ingresso dei giocatori più forti si infiamma il torneo nazionale Open maschile "Ida Rubini" in programma al Club Ippodromo di Cesena fino al 6 luglio (montepremi 8.000 euro). Si è concluso il terzo tabellone, quello che vedeva in campo i giocatori con classifica da 2.8 a 2.6, che ha.

In evidenza i romagnoli Federico Baldinini, Filippo Bettini, Riccardo Ercolani, Alessandro Canini, Edoardo Pagnoni ed un Luca Pompei in gran spolvero sui campi di casa

