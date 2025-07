Le rom-com must watch in attesa di Materialists

romantic comedy che promette di conquistare il cuore degli appassionati del genere. Con un cast stellare e una trama ricca di emozioni, "Material Love" si prepara a essere il film da non perdere questa stagione. Mentre aspettiamo con ansia il debutto italiano, è il momento di prepararci a lasciarci coinvolgere da una storia che saprà farci sognare e ridere. Perché, in fondo, le rom-com sono il miglior antidoto alle giornate grigie.

Dopo il successo di Past Lives, arriva la nuova opera di Celine Song. Material Love (Materialists), con protagonista un trio d'eccezione composto da Pedro Pascal, Dakota Johnson e Chris Evans, è arrivato nelle sale australiano lo scorso 11 Giugno e in quelle americane il 13 dello stesso mese. Noi amanti delle rom-com dovremmo però armarci di pazienza ed aspettare l'uscita italiana prevista per il prossimo 4 Settembre. Siamo davanti ad un triangolo amoroso: Lucy ( Dakota Johnson ) è combattuta tra le potenzialitĂ di un amore con un uomo che sembra essere stato fatto su misura per lei ( Pascal ) e la nostalgia di una relazione finita, quella con il suo ex fidanzato John ( Evans ).

