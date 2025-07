Eccellenza Civitanovese si tratta ancora È necessario altro tempo

Alla fine non si è ancora scritta la parola fine sulla travagliata vicenda della Civitanovese, lasciando tifosi e amanti del calcio in attesa di notizie più concrete. La pazienza è ormai messa a dura prova, ma il futuro del club resta appeso a un filo, tra speranze e incertezze. Resta da vedere se arriveranno presto buone notizie o se questa lunga attesa continuerà ancora, alimentando l’incertezza che avvolge la squadra.

La giornata di ieri è scorsa senza particolari novità in merito al futuro della Civitanovese. E non è affatto un segnale positivo per i tanti tifosi che speravano in una chiusura delle operazioni in tempi brevi. Nei giorni precedenti, erano in tanti infatti a sostenere che quella di ieri avrebbe dovuto essere una data spartiacque, giorno dell'eventuale chiusura delle operazioni, o contrariamente, di un abbandono della trattativa. Alla fine non sarebbe accaduto nulla di tutto ciò. Nessun incontro dal notaio, a quanto pare, e diversi anche i telefoni irraggiungibili. C'è chi rimanda ogni discorso alla giornata di domani, ma andando avanti di rimando in rimando si rischia il nulla di fatto.