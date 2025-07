Arbitri oggi le scelte dell' Aia | Rocchi confermato Orsato verso la Serie C

Oggi, le decisioni dell'AIA segnano un nuovo capitolo nel mondo del calcio italiano. Rocchi è stato confermato, mentre Orsato si prepara a guidare la Serie C, dimostrando fiducia nelle sue competenze. Il designatore di A e B rimane al suo ruolo per un altro anno, garantendo stabilità e continuità. Con queste scelte strategiche, il futuro delle direzioni arbitrali si prospetta più solido e promettente.

Il designatore di A e B ha un altro anno di contratto e resterà al suo posto. L’ex fischietto di Schio partirà dalla Lega Pro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arbitri, oggi le scelte dell'Aia: Rocchi confermato, Orsato verso la Serie C

