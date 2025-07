Riforma Pensioni 2025-2026 | quota 41 dal prossimo anno sarà per pochi?

Ogni discussione sulla riforma delle pensioni in Italia, tra cui la tanto attesa Quota 41, torna puntuale come un rito. Promessa di maggiore flessibilità e autonomia, questa misura è rimasta un obiettivo sfuggente, alimentando speranze e delusioni. Con le nuove proposte per il 2025 e il 2026, e l’ipotesi di un’uscita a 41 anni di contribuzione, si prospettano cambiamenti che potrebbero rivoluzionare il futuro previdenziale dei lavoratori. Ma sarà davvero questa la svolta desiderata?

Ogni volta che si parla di riforma delle pensioni, torna immancabilmente alla ribalta: la quota 41. Una misura diventata, negli anni, simbolo di un'aspettativa – per molti lavoratori – mai realmente soddisfatta. Introdotta nel dibattito politico già durante il primo governo Conte, quando la Lega e il Movimento 5 Stelle vararono la quota 100, la quota 41 avrebbe dovuto rappresentare la naturale evoluzione di quel percorso. E invece, nonostante le promesse e le campagne portate avanti soprattutto dalla Lega, in particolare da Matteo Salvini, l'attesa riforma strutturale non ha mai visto la luce. Il 2026 non sarà l'anno della tanto invocata "quota 41 per tutti", ma questo non significa che l'opzione scomparirà .

