Droga risse e musica a tutto volume Residenti ostaggio della movida fai da te | GUARDA

Trastevere, il cuore pulsante della movida romana, si trasforma sotto gli occhi di tutti. Tra musica a tutto volume, risse e spaccio, il quartiere storico rischia di perdere la sua anima più autentica, diventando un'area di tensione e disagio. È ora di riflettere su come preservare questa gemma culturale, senza rinunciare alla vitalità che la rende unica. La sfida è grande, ma non impossibile: il futuro di Trastevere dipende anche da noi.

Il destino toccato allo storico rione di Trastevere è del tutto particolare e, diciamolo, anche abbastanza triste. Considerato un po' da tutti turisti - ma pure romani - il luogo del divertimento per eccellenza della Capitale, oggi il quartiere versa in condizioni critiche a dire poco. Tra movida selvaggia, spaccio, vive una generale sospensione delle minime regole di convivenza civile, che lo hanno reso, come efficacemente detto da Simonetta Marcellini, presidente del Comitato Emergenza Trastevere, «una zona franca dove tutto è concesso». «Io qui ci sono nata e ci vivo - racconta - e lo stesso i miei genitori prima di me, e vi assicuro che una situazione del genere non si era mia vista.

