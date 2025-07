Etica diritto e intelligenza artificiale Giovanni Spinapolice | La sfida culturale che ci aspetta

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, l'intelligenza artificiale pone questioni etiche, legali e culturali senza precedenti. Giovanni Spinapolice, avvocato e filosofo del diritto delle IA, ci guida attraverso questa rivoluzione, sottolineando come la sfida futura richieda una riflessione profonda e condivisa. È il momento di affrontare con consapevolezza il cambiamento che ci aspetta, per costruire un futuro in cui innovazione e valori umani siano in perfetta armonia.

Parla l'avvocato, filosofo del diritto delle IA, esperto di diritto societario e bancario, fondatore del Manifesto del Transumanismo Inverso L'Identità.

In questa notizia si parla di: diritto - etica - intelligenza - artificiale

