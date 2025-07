David Juve in stand-by | scenari nuovamente stravolti in attacco la dirigenza ha una nuova priorità! Le ultimissime sul canadese

In un mercato in continua evoluzione, la Juventus si trova a rimandare la possibile acquisizione di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese ex Lille. Con scenari nuovamente rivoluzionati, la dirigenza ha deciso di concentrare i propri sforzi su altre priorità strategiche. Tuttavia, l'interesse per il giocatore rimane vivo: cosa riserverà il futuro per lui e per i bianconeri? Restate con noi per tutte le ultime novità .

ormai ex Lille. Jonathan David continua a essere uno dei nomi seguiti dal mercato Juve per rinforzare l'attacco, ma al momento la sua candidatura è in fase di pausa. Dopo l'eliminazione del Canada dalla Gold Cup, l'ormai ex attaccante del Lille ha lasciato il ritiro e si è concesso qualche giorno di vacanza, in attesa di novità sul proprio futuro. La Juventus lo tiene in considerazione, anche se nelle ultime ore le attenzioni si sono spostate soprattutto su Victor Osimhen.

