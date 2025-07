' Felicità Adriatica' a Bari 10 spettacoli tra i quali 2 debutti nazionali e un laboratorio d’arte

Preparati a vivere un luglio all’insegna del teatro con Felicità Adriatica, la rassegna che porta spettacoli unici e innovativi nel cuore di Bari. Con dieci serate, due debutti nazionali e un laboratorio d’arte, questa quarta edizione promette di incantare il pubblico in cinque location diverse. Un’occasione imperdibile per scoprire talenti emergenti e condividere emozioni autentiche: il teatro come non l’hai mai visto prima.

Saranno cinque i luoghi che ospiteranno la quarta edizione di Felicità Adriatica, la rassegna teatrale del Granteatrino Casa di Pulcinella, fondato e diretto da Paolo Comentale, che si terrà da domani martedì 1° luglio a giovedì 31 luglio. Dieci serate, due debutti nazionali, sette compagnie. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Felicità Adriatica • Rassegna teatrale dal 1 al 31 luglio a Bari ingresso gratuito fino ad esaurimento posti info 0805344660 dal lun-ven 10-13 [email protected] Torna Felicità Adriatica, dal 1° al 31 luglio la rassegna teatrale che accende l'

