PCTO | progettazione anche coinvolgendo studenti e famiglie analisi degli esiti formativi Albo delle buone pratiche e Osservatorio nazionale BOZZA Decreto

Sei interessato a scoprire come il nuovo decreto sul PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) possa rivoluzionare l’educazione in Italia? La bozza di decreto, adottata in attuazione dell’articolo 17 del decreto-legge del 2023, mira a coinvolgere studenti, famiglie e scuole attraverso un monitoraggio qualitativo innovativo. Analisi degli esiti formativi, albo delle buone pratiche e osservatorio nazionale sono i pilastri di questa trasformazione, che promette di elevare l’intero sistema scolastico.

Pubblichiamo la bozza di Decreto, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48 – convertito con modificazioni nella legge del 3 luglio 2023, n. 85 – definisce le modalità per realizzare un monitoraggio qualitativo dei percorsi PCTO, con l’obiettivo di sostenere l’innovazione educativa, migliorare i processi di apprendimento e contribuire all’evoluzione dell’intero sistema nazionale di istruzione e formazione. L'articolo PCTO: progettazione anche coinvolgendo studenti e famiglie, analisi degli esiti formativi, Albo delle buone pratiche e Osservatorio nazionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

