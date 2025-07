Leoni Inter individuata la chiave per convincere il Parma e anticipare le rivali | occhio all’inserimento di quei giovanissimi!

L'Inter ha individuato la strategia vincente per convincere il Parma e anticipare le rivali nel calcio mercato: puntare sui talenti giovanissimi. Giovanni Leoni, difensore centrale nato nel 2006, rappresenta la chiave del successo. Con il suo potenziale e un occhio attento alle risorse emergenti, i nerazzurri cercano di rafforzarsi con prospetti promettenti. Ora, tutto dipende dalla capacità di convincere il club emiliano e assicurarsi il suo talento prima che sia troppo tardi.

La strategia. Il nome di Giovanni Leoni è tra i più caldi in queste ore di calciomercato. Il giovane difensore centrale del Parma, nato nel 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano e ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. Tra questi, il calciomercato Inter è in prima fila e sta valutando come affondare il colpo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri starebbero preparando un’offerta concreta per convincere il club emiliano a cedere il suo talento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, individuata la chiave per convincere il Parma e anticipare le rivali: occhio all’inserimento di quei giovanissimi!

