Lecco l’assessora sorpresa a fare la hater sui social con un account anonimo | si dimette Alessandra Durante

Lecco si anima con un episodio sorprendente: l’assessora Alessandra Durante, sorpresa a usare un account anonimo per criticare sui social, si dimette in fretta. Una semplice risposta, due frasi, e il castello di credibilità crolla, lasciando spazio a critiche e polemiche. Un episodio che solleva dubbi sulla trasparenza e la professionalità degli amministratori pubblici, mettendo in discussione il rapporto tra politica e cittadini. La vicenda si chiude con un episodio che farà discutere a lungo.

Un commento, due frasette: tanto è bastato ad Alessandra Durante, assessora del comune lombardo di Lecco, per tirare giù il castello che faticosamente aveva costruito nel corso degli anni ed essere costretta a rassegnare le dimissioni. Una replica, un botta e risposta condito da insulti e derisione in direzione di un cittadino che aveva segnalato in rete una problematica. Il tutto nascosto dietro a un alias «anonimo», una maschera caduta in pochi minuti fino a svelare il volto della 41enne che da anni si occupa, per la giunta di Mauro Gattinoni, proprio di Famiglia, Giovani, Comunicazione, Rapporti con i cittadini ed Evoluzione digitale. 🔗 Leggi su Open.online

