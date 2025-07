Torneo Nando Cleti L’Academy Civitanovese scrive il suo nome nell’albo d’oro

scrive una pagina memorabile della sua storia, conquistando il prestigioso 39° torneo Nando Cleti. Un risultato che testimonia il talento e la determinazione dei giovani rossoblù, pronti a scrivere nuove epiche imprese nel mondo del calcio giovanile. Con questa vittoria, l'Academy Civitanovese si afferma come una realtà da seguire con attenzione, sognando già le prossime sfide e trionfi.

Affermazione dell’Academy Civitanovese nella 39ª edizione del torneo Cleti, la blasonata rassegna allestita dalla Maceratese e rivolta agli Esordienti a 9 (classe 2012). I rossoblù allenati da mister Valente hanno alzato per la prima volta il trofeo, battendo nella finalissima proprio i Ratini padroni di casa. Al "Nando Cleti" il punteggio viene calcolato in base ai punti conseguiti nei tre tempi di gioco e allo Stadio della Vittoria l’Academy ha potuto iniziare i festeggiamenti già dopo due parziali. Si è aggiudicata infatti il primo per 2-0, quindi nella decisiva seconda frazione è volata sul 3-0 salvo subire la rimonta della Maceratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net