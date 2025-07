I tagli statunitensi agli aiuti internazionali causeranno 14 milioni di decessi entro il 2030

Le recenti decisioni statunitensi di ridurre drasticamente gli aiuti internazionali minacciano la vita di milioni di persone vulnerabili nel mondo. Uno studio pubblicato su The Lancet avverte che questa scelta potrebbe causare oltre 14 milioni di decessi entro il 2030, sottolineando l'urgenza di una riflessione globale sull'importanza degli aiuti umanitari. Leggi per scoprire come queste decisioni influenzeranno il nostro futuro e cosa possiamo fare per cambiare rotta.

La brusca riduzione dei finanziamenti statunitensi agli aiuti internazionali potrebbe causare più di 14 milioni di decessi entro il 2030 tra le persone vulnerabili, secondo uno studio pubblicato sulla rivista britannica The Lancet. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I tagli statunitensi agli aiuti internazionali causeranno 14 milioni di decessi entro il 2030

