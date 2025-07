Siccità nel Vallo di Diano Consac chiede ai sindaci ordinanze contro sprechi d’acqua

In un contesto di grave siccità che imperversa nel Vallo di Diano e nel Cilento, la società Consac, gestore dell'acqua in 56 Comuni, lancia un appello ai sindaci: è necessario adottare immediatamente ordinanze contro gli sprechi d’acqua. La prolungata assenza di precipitazioni ha aggravato la crisi, mettendo a rischio le risorse di tutti. È il momento di agire con decisione per salvaguardare questo bene prezioso e assicurare il futuro della comunità.

NAPOLI, 1 LUGLIO – La società Consac, che gestisce il servizio idrico integrato in 56 Comuni del Cilento e del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai sindaci del territorio affinché emanino ordinanze urgenti per contenere gli usi impropri della risorsa idrica, alla luce dell’aggravarsi della crisi dovuta alla prolungata siccità. La scarsità di precipitazioni registrata dalla fine del 2024 ha determinato una drastica riduzione delle fonti di approvvigionamento idropotabile. Per far fronte alla situazione, Consac ha attivato impianti elettromeccanici, pozzi e potabilizzatori, normalmente utilizzati solo durante i picchi estivi di affluenza turistica. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Siccità nel Vallo di Diano, Consac chiede ai sindaci ordinanze contro sprechi d’acqua

In questa notizia si parla di: siccità - vallo - diano - consac

Cilento-Vallo di Diano, scatta l’allarme siccità: Consac invita i sindaci a vietare gli usi impropri dell’acqua; Allarme siccità nel Cilento e Vallo di Diano: Consac chiede ordinanze contro usi impropri dell'acqua; Crisi idrica, Maione (Consac): “Non basta l’innovazione, serve un uso responsabile dell’acqua” -.