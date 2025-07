Elisabetta Gregoraci contro Antonella Fiordelisi | la guerra social si preannuncia senza esclusione di colpi

Al centro di un acceso duello social che infiamma il web, Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi si sfidano in una battaglia di post, sorrisi forzati e supposizioni. Due donne, unite da un passato e un presente condiviso, si fronteggiano in un circo mediatico dove ogni parola può diventare un’arma letale. La loro guerra senza esclusione di colpi sta catturando l’attenzione di tutti, rivelando quanto il mondo social possa essere un’arena di emozioni e rivalità .

Nel grande circo dei social, dove ogni gesto può trasformarsi in una dichiarazione d'intenti e ogni emoji può diventare un'arma affilata, è scoppiata una nuova, scintillante faida al femminile. A scontrarsi – seppur a colpi di post e sorrisi forzati – sono Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, due donne apparentemente distanti ma legate dallo stesso uomo: Giulio Fratini. Ex della prima, attuale compagno della seconda, Fratini sembra essere diventato il pretesto perfetto per una silenziosa (ma per nulla pacifica) guerra d'influenze. Da una parte, Gregoraci che non rinuncia a sottolineare il suo legame con la famiglia dell'ex, dall'altra Fiordelisi che risponde con cuori, cene romantiche e frecciate neanche troppo velate.