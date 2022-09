SecolodItalia1 : Rampelli: “Il centrodestra candida più donne del centrosinistra. E poi i maschilisti saremmo noi?”… - GreenItalia1 : RT @RossellaMuroni: Su Duels di @tiscalinotizie il mio confronto con il candidato del centrodestra Fabio Rampelli su gas, ricerca, risparmi… - MIcheleTofful : RT @RossellaMuroni: Su Duels di @tiscalinotizie il mio confronto con il candidato del centrodestra Fabio Rampelli su gas, ricerca, risparmi… - OttoGerbotto : RT @RossellaMuroni: Su Duels di @tiscalinotizie il mio confronto con il candidato del centrodestra Fabio Rampelli su gas, ricerca, risparmi… - tiscalinotizie : RT @RossellaMuroni: Su Duels di @tiscalinotizie il mio confronto con il candidato del centrodestra Fabio Rampelli su gas, ricerca, risparmi… -

TGLA7

...in due minuti l'idea di democrazia della sinistra e per paragonare un'Italia a guida... invocano l'intervento dell' Agcom , mentre il vicepresidente della Camera, Fabio, dello ...leggi anche Programmaelezioni 2022: le proposte di Meloni, Salvini e Berlusconi Ma ...nei collegi uninominali l'attuale capogruppo a Montecitorio Francesco Lollobrigida e Fabio. ... Serracchiani: se vince centrodestra pericolo per Costituzione. Rampelli: nazioni con presidenzialismo sono fasciste Le scritte intimidatorie a Mestre, solidarietà bipartisan. Il governatore: l’ho chiamata per rassicurarla «Meloni come Moro» è la scritta in vernice rossa comparsa a Mestre su alcuni manifesti elettor ...Pera, Tremonti per Palazzo Madama. A Montecitorio sfida più complessa con tre donne in pole: Carfagna, Gelmini e Bonetti ...