Pane, cibo per ricchi: in un anno rincari del +18% in tutta Europa (Di martedì 20 settembre 2022) Il prezzo del Pane non è mai stato così alto nell'Unione europea. Lo riporta Eurostat in una nota in cui osserva che ad agosto il prezzo è cresciuto mediamente nell'Unione europea del 18% rispetto allo stesso mese del 2021. Alla base del rincaro, rileva ancora l'istituto europeo di statistica, soprattutto le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. A titolo comparativo, Eurostat ricorda che tra l'agosto del 2020 e l'agosto del 2021 l'incremento medio segnato nell'Unione europea dal prezzo del Pane era stato del 3%. Gli aumenti maggiori del costo del Pane, nel periodo agosto 2021-agosto 2022, si è registrato in Ungheria, dove il prezzo è cresciuto del +66%. Ma anche in Lituania (+33%), in Estonia e Slovacchia (+32%). I Paesi meno colpiti dal fenomeno sono stati invece la Francia (+8%), l'Olanda e il Lussemburgo (+10%).

