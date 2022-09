Meloni: «Fascismo male assoluto? Quando lo disse Fini non mi dissociai». E su Vox: «Spero che la nostra vittoria gli apra la strada in Spagna» (Di martedì 20 settembre 2022) Da un lato, l’accantonamento deFinitivo di qualsiasi velleità fascista nella destra italiana. Dall’altro, il supporto all’estrema destra spagnola che coltiva un rapporto controverso con il passato franchista. A cinque giorni dal voto, Giorgia Meloni continua a muoversi sul filo dell’ambiguità. Il ripudio delle origini del suo partito, che nel simbolo conserva la fiamma del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza nazionale, c’è. Ma è tiepido: «Io ero dentro An Quando Fini dichiarò che “il Fascismo è il male assoluto”. Non mi pare di essermi dissociata», ha detto Meloni ai microfoni di Rainews. Sono passati quasi 20 anni da quel viaggio in Israele in cui Gianfranco Fini, allora leader di An, segnò una cesura con i retaggi della ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Da un lato, l’accantonamento detivo di qualsiasi velleità fascista nella destra italiana. Dall’altro, il supporto all’estrema destra spagnola che coltiva un rapporto controverso con il passato franchista. A cinque giorni dal voto, Giorgiacontinua a muoversi sul filo dell’ambiguità. Il ripudio delle origini del suo partito, che nel simbolo conserva la fiamma del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza nazionale, c’è. Ma è tiepido: «Io ero dentro Andichiarò che “ilè il”. Non mi pare di essermi dissociata», ha dettoai microfoni di Rainews. Sono passati quasi 20 anni da quel viaggio in Israele in cui Gianfranco, allora leader di An, segnò una cesura con i retaggi della ...

