MinisteroDifesa : #20Settembre Oggi a #Lecce, alla presenza del Presidente della Repubblica #Mattarella e del Ministro… - guerini_lorenzo : A #Lecce con il Presidente #Mattarella per la consegna delle Aquile dell’@ItalianAirForce. Ai giovani piloti il com… - ItalianAirForce : Lecce, cerimonia di consegna delle aquile a 48 allievi che hanno terminato il corso di pilotaggio alle scuole di vo… - FalcionelliFede : RT @guerini_lorenzo: A #Lecce con il Presidente #Mattarella per la consegna delle Aquile dell’@ItalianAirForce. Ai giovani piloti il compit… - Affaritaliani : Lecce, la consegna delle aquile di pilota militare con Mattarella -

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto aalla cerimonia didei brevetti agli allievi che hanno terminato il corso di pilotaggio presso le scuole di volo dell Aeronautica Militare. Alla cerimonia erano presenti il Ministro ...NARDO' () - Pedaliamo assieme è l'evento clou della Settimana europea della mobilità (dal 16 al 22 ... appunto, il ritrovo in piazza Battisti ( Nardò a pedali ) alle ore 15:15 per ladei ...Ad accompagnarlo ci sarà il Ministro Guerini insieme alle più alte cariche militari della Difesa | Attualità, Puglia ...Sono indagati i genitori del bambino di due anni ricoverato dal 15 settembre scorso nel reparto di pediatria del Vito Fazzi di Lecce dopo aver ingerito hashish mentre giocava in casa. Il reato ipotizz ...