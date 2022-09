Guendalina Tavassi accusa l'ex: 'Picchiata a bastonate, mi inseguiva con una mazza da baseball' (Di martedì 20 settembre 2022) Guendalina Tavassi , influencer ed ex opinionista di Uomini e Donne ha testimoniato ieri nel corso del processo che vede imputato l'ex marito Umberto D'Aponte per maltrattamenti in famiglia, lesioni ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022), influencer ed ex opinionista di Uomini e Donne ha testimoniato ieri nel corso del processo che vede imputato l'ex marito Umberto D'Aponte per maltrattamenti in famiglia, lesioni ...

