GTA 6 trapela in rete | Ambientazione | protagonisti | mappa e Gameplay

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 20 settembre 2022) Ieri è stata una giornata da dimenticare per Rockstar, dopo che un hacker ha rubato e messo in, screenshot ed una valanga di informazioni riguardanti GTA 6, chiedendo il riscatto per non divulgare il codice sorgente. Gli sviluppatori hanno affermato di essere sconvolti di quanto accaduto, secondo quanto riportato da Henderson l’hacker sta cercando di negoziare un accordo. Benji-Sales, noto analista videoludico, ha aggiunto: Tutto questo è terribile, se il codice sorgente dovessere, sarebbe un disastro di proporzioni inimmaginabili nella storia videoludica e slitterebbe ulteriormente il lancio del titolo. Essentially trying to blackmail Rockstar with Source Code of GTA 5 and even GTA 6 Source Code for the testing buildAwful, just awful. If the source code was to leak out for these it would be an ...