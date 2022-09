Gli ospiti di Cattelan su Rai2 il 20 settembre, da Malgioglio a Vieri e Cassano (Di martedì 20 settembre 2022) Sono stati annunciati gli ospiti di Cattelan su Rai2 il 20 settembre. Alessandro Cattelan debutta oggi con il suo nuovo programma TV in seconda serata Rai, Stasera c’è Cattelan… su RaiDue. Sarà in onda da martedì 20 settembre ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata per tre settimane. Alessandro Cattelan torna al late night tra interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità. Al suo fianco tanti personaggi del mondo della musica, dello sport, della televisione, che si alterneranno in studio per raccontarsi ed affrontare i temi più caldi del momento con leggerezza. Alessandro Cattelan infatti manterrà tutti gli elementi che hanno caratterizzato i suoi show – prima su ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Sono stati annunciati glidisuil 20. Alessandrodebutta oggi con il suo nuovo programma TV in seconda serata Rai, Stasera c’è… su RaiDue. Sarà in onda da martedì 20ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata per tre settimane. Alessandrotorna al late night tra interviste, grandi, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità. Al suo fianco tanti personaggi del mondo della musica, dello sport, della televisione, che si alterneranno in studio per raccontarsi ed affrontare i temi più caldi del momento con leggerezza. Alessandroinfatti manterrà tutti gli elementi che hanno caratterizzato i suoi show – prima su ...

