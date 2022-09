Draghi a New York: 'Solo la cooperazione globale può aiutarci a risolvere i problemi' (Di martedì 20 settembre 2022) Dialogo ma niente ambiguità. Perché le autocrazie "prosperano" davanti alle "esitazioni" . E' la ricetta che Mario Draghi ripete a New York alla platea della 57ma edizione dell'Annual Awards Dinner ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 settembre 2022) Dialogo ma niente ambiguità. Perché le autocrazie "prosperano" davanti alle "esitazioni" . E' la ricetta che Marioripete a Newalla platea della 57ma edizione dell'Annual Awards Dinner ...

Agenzia_Ansa : Il premier italiano, Mario Draghi, riceve a New York il premio come 'statista dell'anno'. 'Evitare le ambiguità - h… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi è a New York per partecipare alla 77° Assemblea generale delle Nazioni Unite #UNGA. Qui… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene durante la cerimonia di conferimento del premio World Statesman Award 2022. In dire… - BebuCesco : RT @marilovesgr33n: Mario Draghi sarà a New York per Assemblea generale della Nazioni Unite - da oggi a venerdì. Devo dirgli qualcosa? - Ganbol74 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi interviene durante la cerimonia di conferimento del premio World Statesman Award 2022. In diretta d… -