Btp, il rendimento decennale vola ai massimi dal 2013 (Di martedì 20 settembre 2022) Il rendimento del Btp a dieci anni vola ai massimi dal 2013, segnando +11 punti base al 4,19%. Stabile lo spread, a 227 punti base sul terminale Bloomberg. Il mercato, con tassi ovunque in deciso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Ildel Btp a dieci anniaidal, segnando +11 punti base al 4,19%. Stabile lo spread, a 227 punti base sul terminale Bloomberg. Il mercato, con tassi ovunque in deciso ...

