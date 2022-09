Subbuteo | l’Italia è campione del mondo 2022

(Di lunedì 19 settembre 2022) Forte di una tradizione decennale nel calcio da tavolo,deldi. Si è conclusa a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv, la World Cupdel più amato dei giochi da tavolo. Nella finale Open la Nazionale Italiana ha battuto il Belgio con il risultato di 2-1 e si laureadel. La squadra del ct Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul podio, oltre a questi ultimi, sale anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dal Belgio. ...

