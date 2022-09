Scende per constatare i danni dopo il tamponamento: falciata e uccisa da un’auto in corsa (Di lunedì 19 settembre 2022) Era appena scesa dalla sua auto per constatare i danni provocati dal tamponamento avuto con un’altra vettura. Ma, pochi istanti dopo, è stata falciata da una terza automobile, che non le ha lasciato scampo e l’ha uccisa. Una tragedia dalle proporzioni enormi: oltre alla vittima, infatti, ci sono anche quattro feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Un morto e quattro feriti: due in codice rosso L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, 19 settembre, lungo la superstrada Sora – Ferentino, nel territorio comunale di Alatri. La vittima è una donna, L.M., di 71 anni. La donna era residente a Veroli, ma originaria di Vallecorsa. Voleva controllare quali fossero i danni riportati dalla sua auto, invece è stata investita in pieno, insieme alle altre persone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Era appena scesa dalla sua auto perprovocati dalavuto con un’altra vettura. Ma, pochi istanti, è statada una terza automobile, che non le ha lasciato scampo e l’ha. Una tragedia dalle proporzioni enormi: oltre alla vittima, infatti, ci sono anche quattro feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Un morto e quattro feriti: due in codice rosso L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, 19 settembre, lungo la superstrada Sora – Ferentino, nel territorio comunale di Alatri. La vittima è una donna, L.M., di 71 anni. La donna era residente a Veroli, ma originaria di Valle. Voleva controllare quali fossero iriportati dalla sua auto, invece è stata investita in pieno, insieme alle altre persone ...

