Quante giornate rischia Di Maria? In arrivo una batosta per l’argentino

(Di lunedì 19 settembre 2022) Pessime notizie inin casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da un momento nerissimo tra campionato e Champions League, il punto più basso è stato raggiunto con la sconfitta contro il Monza. La squadra ha confermato evidenti problemi di gioco e anche l’involuzione dal punto di vista tecnico è stata evidente. L’inizio di stagione dei bianconeri protrebbe portare già le prime conseguenze. In campionato il distacco è importante, in Champions League la qualificazione agli ottavi è appesa ad un filo dopo le prime due sconfitte consecutive. La partita contro il Monza è stata condizionata dall’espulsione di Diha perso la testa nel primo tempo e rifilato una gomitata all’avversario Izzo, il provvedimento dell’arbitro è stato inevitabile. L’ex Psg è un calciatore dalle grandi qualità tecniche, ma ...

