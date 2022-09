Orrico (M5S): ‘bene decalogo Confindustria Alberghi, molti punti in nostro programma’ (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il decalogo di Confindustria Alberghi ci trova d’accordo su molti punti che, di fatto, sono contenuti nel programma del Movimento 5 stelle”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Anna Laura Orrico, responsabile turismo del Movimento 5 Stelle commentando il decalogo di Confindustria Alberghi indirizzato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale con dieci proposte per rilanciare il settore. “Abbiamo sempre sostenuto come il turismo – sottolinea – meriti un ministero che si occupi di una materia capace, con le sue peculiarità e sfumature, di interessare trasversalmente lo sviluppo di molti settori nel campo dei servizi e dei prodotti. Il Superbonus dovrà diventare un’opportunità anche per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ildici trova d’accordo suche, di fatto, sono contenuti nel programma del Movimento 5 stelle”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Anna Laura, responsabile turismo del Movimento 5 Stelle commentando ildiindirizzato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale con dieci proposte per rilanciare il settore. “Abbiamo sempre sostenuto come il turismo – sottolinea – meriti un ministero che si occupi di una materia capace, con le sue peculiarità e sfumature, di interessare trasversalmente lo sviluppo disettori nel campo dei servizi e dei prodotti. Il Superbonus dovrà diventare un’opportunità anche per le ...

