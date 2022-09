NFL 2022/2023, week 2: rimonte super di Dolphins e Jets, Packers con agio sui Bears nel SNF (Di lunedì 19 settembre 2022) Due partite ancora da disputare nella notte italiana tra lunedì e martedì, ma nelle tredici che hanno caratterizzato la domenica di week 2 della NFL 2022/2023 si è visto come al solito di tutto. rimonte epiche a buon fine, altre molto vicine all’esserlo e in generale tanti finali punto a punto. IL PROGRAMMA DI week 2 RISULTATI E CLASSIFICHE Hanno del clamoroso le rimonte messe a segno dai Miami Dolphins e dai New York Jets. I primi erano sotto di ventuno punti (14-35) all’inizio dell’ultimo quarto di gioco, contro dei Baltimore Ravens di un ispirato Lamar Jackson. Ma negli ultimi quindici minuti entra in scena l’acquisto dell’offseason della franchigia della Florida, ossia Tyreek Hill. Prima una ricezione da 48 yards convertita in meta, poi ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Due partite ancora da disputare nella notte italiana tra lunedì e martedì, ma nelle tredici che hanno caratterizzato la domenica di2 della NFLsi è visto come al solito di tutto.epiche a buon fine, altre molto vicine all’esserlo e in generale tanti finali punto a punto. IL PROGRAMMA DI2 RISULTATI E CLASSIFICHE Hanno del clamoroso lemesse a segno dai Miamie dai New York. I primi erano sotto di ventuno punti (14-35) all’inizio dell’ultimo quarto di gioco, contro dei Baltimore Ravens di un ispirato Lamar Jackson. Ma negli ultimi quindici minuti entra in scena l’acquisto dell’offseason della franchigia della Florida, ossia Tyreek Hill. Prima una ricezione da 48 yards convertita in meta, poi ...

