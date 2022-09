Modella accusa: "Drogata e costretta a prostituirmi. Faro i nomi di ogni persona coinvolta" (Di lunedì 19 settembre 2022) "Sono stata Drogata, stuprata e obbligata a prostituirsi". E' questa la denuncia che una Modella di 22 anni - le cui generalità non sono state rivelate - ha presentato alla procura di Milano nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) "Sono stata, stuprata e obbligata a prostituirsi". E' questa la denuncia che unadi 22 anni - le cui generalità non sono state rivelate - ha presentato alla procura di Milano nei ...

