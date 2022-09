SerieA : ?? HT | Sergej e Immobile guidano il triplo vantaggio della Lazio a Cremona! #CremoneseLazio - LALAZIOMIA : Lazio, Sergej e Ciro rialzano Sarri che ammonisce: 'Non deve essere solo una reazione' - pasqualinipatri : La Repubblica | Lazio, Ciro-Sergej show. Sarri si rialza - laziopress : La Repubblica | Lazio, Ciro-Sergej show. Sarri si rialza - LALAZIOMIA : RT @laziopress: La Repubblica | Lazio, Ciro-Sergej show. Sarri si rialza -

Calciomercato.com

... prima del sigillo diche aveva inventato con un colpo di genio l'1 - 0. Se uno ripensa alle ... La, invece, ha domato la squadra di Alvini con una facilità inattesa perché non ci era ...I nomi in ballo sarebbero quelli diMilinkovic - Savic dellae Donny Van de Beek del Manchester United. Intanto l'Atletico Madrid, in estate, potrebbe valutare l'assalto a Lautaro ... Lazio, Sergej e Ciro rialzano Sarri che ammonisce: 'Non deve essere solo una reazione' Milinkovic e Immobile rialzano la Lazio. I biancocelesti fanno perno sull'asse dei due top player della rosa per riscattarsi dalla debacle in Europa League. Ventiquattresimo assist del serbo per Ciro ...Una Lazio folle passeggia sulla Cremonese e vince per la terza volta nella sua storia allo «Zini», campo per tradizione molto scivoloso.