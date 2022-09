Inter, la curiosa statistica sui cambi di Inzaghi: il terrore delle ammonizioni (Di lunedì 19 settembre 2022) Simone Inzaghi e la paura dei cartellini: una curiosa statistica sul tecnico dell’Inter La Gazzetta dello Sport riporta una curiosa statistica che riguarda i cambi di Inzaghi da quando siede sulla panchina dell‘Inter: LA statistica– Da quando siede sulla panchina Interista Inzaghi ha affrontato in A 45 partite e ha già toccato quota 221 sostituzioni. Ma di quelle 221 sostituzioni totali, ben 43, quasi un quinto, hanno coinvolto giocatori precedente ammoniti. Ma oltre ai cambi troppo istintivi alla mezzora, ieri hanno spiazzato anche quelli successivi, più ponderati, nella ripresa. Come sempre non hanno portato a un cambio di spartito a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Simonee la paura dei cartellini: unasul tecnico dell’La Gazzetta dello Sport riporta unache riguarda idida quando siede sulla panchina dell‘: LA– Da quando siede sulla panchinaistaha affrontato in A 45 partite e ha già toccato quota 221 sostituzioni. Ma di quelle 221 sostituzioni totali, ben 43, quasi un quinto, hanno coinvolto giocatori precedente ammoniti. Ma oltre aitroppo istintivi alla mezzora, ieri hanno spiazzato anche quelli successivi, più ponderati, nella ripresa. Come sempre non hanno portato a uno di spartito a ...

